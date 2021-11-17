جوائز سنوية للأفضل وجدولة المستحقات المتأخرة ضمن قرارات رابطة الأندية

كشفت رابطة أندية الدوري المصري الممتاز عن بعض القرارات الرسمية، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت رابطة الأندية عن جدولة مستحقات الأندية المتأخرة لدى شركة برزنتيشن الراعية، ووجهت الشكر لـ رئيس الشركة سيف الوزيري بعد الموافقة على طلب رابطة الأندية المحترفة والتعاون الجاد خلال الأيام القليلة الماضية بجدولة المستحقات المالية المتأخرة للأندية والعمل على سدادها بالكامل مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

الرابطة أعلنت أيضا، موافقة جميع أندية الدوري الممتاز على المشاركة في بطولة كأس الرابطة، على أن تبدأ يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة في مؤتمر صحفي منتصف ديسمبر، وسيتم رصد مكافآت مالية كبيرة للبطولة.

وتم الإعلان عن تخصيص جوائز سنوية لأفضل لاعب، وحارس مرمى، وحكم بنهاية الموسم.

وأخيرا، تم الكشف عن إعلان جدول مباريات الدوري للموسم الحالي 2021/2022 بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويعود الدوري المصري مساء غد الخميس بثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، وبعد نهاية فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.