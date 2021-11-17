كرة طائرة - الزمالك يدعم صفوفه بـ محمد مصطفى "لعبة"

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 21:10

كتب : إبراهيم رمضان

محمد مصطفى "لعبة" - كرة طائرة زمالك

دعم نادي الزمالك صفوف فريق الطائرة باللاعب محمد مصطفى "لعبة" لمدة موسمين.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع لاعب الاتحاد السكندري.

وحضر عاطف النمر رئيس قطاع الشؤون الرياضية بالنادي وحسن الحصري المدير الفني للكرة الطائرة توقيع التعاقد.

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وأبرز الزمالك تعاقده مع محمد مصطفى لاعب الاتحاد السكندري السابق كونه أحد الركائز الرئيسية في منتخب مصر.

وحصل محمد مصطفى على لقب أفضل ضارب في بطولة بولندا الودية.

وصرح حسن الحصري المدير الفني لطائرة الزمالك أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم محمد مصطفى في تدريبات الزمالك بداية من السبت المقبل.

كرة طائرة الزمالك محمد مصطفى
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