عبد الله جمعة: الزمالك بيتي.. وأسعى للتتويج بالمزيد من البطولات

شدد عبد الله جمعة الزمالك على سعادته بتجديد تعاقده مع الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقد عبد الله جمعة مع الفريق لمدة ثلاث مواسم مقبلة حتى يونيو 2025.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "أتطلع لخدمة النادي في الفترة المقبلة ولتحقيق المزيد من الألقاب مع الزمالك".

وأضاف "الزمالك بيتي ولا استطيع أن أتاخر عنه".

ووجه جمعة الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على حسم ملف تجديد عقده.

وكان عقد عبد الله جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكان يحق للاعب التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير.

وأعلن الزمالك أيضا تجديد تعاقد إمام عاشور لاعب وسط الفريق لمدة ثلاث مواسم حتى يونيو 2025.

ويلعب عبد الله جمعة مع الزمالك منذ انتقاله في 2017 قادما من صفوف إنبي.

وشارك عبد الله جمعة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي في مباراتين أمام توسكر في دوري أبطال إفريقيا وإنبي في الدوري المصري الممتاز.

ودخب جمعة في قائمة الزمالك التي ستتوجه للإسماعيلية لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد ثلاث جولات من البداية بفوزه في مباراتين وخسارته في مباراه.