الزمالك يعلن موعد رفع الإيقاف عن حسام أشرف.. وفي الجول يكشف سبب تقديم العودة

كشف نادي الزمالك عن موعد رفع الإيقاف عن حسام أشرف لاعب وسط الفريق.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تلقيهم إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 23 نوفمبر الجاري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أوقف حسام أشرف 4 أشهر بسبب التوقيع لفريق كاميروني، بجانب التوقيع للزمالك.

ويعاقب الزمالك بمنعه من إبرام صفقات جديدة لفترتي قيد، انقضت الفترة الأولى منهما.

حسام أشرف صعد للفريق الأول بنادي الزمالك لأول مرة منتصف الموسم قبل الماضي.

صاحب الـ20 عاما شارك مع الفريق الأول في 10 مباريات. سجل فيهم هدفا واحدا.

وعلم FilGoal.com بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتبر بأن بداية الموسم في مصر هو مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس السوبر المصري والتي يفترض أنها تتبع الموسم الماضي، ولذلك سيعود حسام أشرف يوم 23 نوفمبر بدلا من 21 ديسمبر، إذ كان الاتحاد الدولي قد كشف عدم احتساب فترة التوقف بين الموسمين ضمن العقوبة.