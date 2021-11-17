تغيير إسم نادي ميجا سبورت لـ بلقاس سيتي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 20:36

كتب : رضا السنباطي

شعار بلقاس سيتي

وافقت الجمعية العمومية لنادي ميجا ستور على تغيير إسم الفريق إلى بلقاس سيتي، وذلك بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وكانت الجمعية العمومية قد انتخبت مجلسا جديدا للنادي مكون من الملاك الجدد والملاك القدامى للنادي، برئاسة محمد شريف عبد الغفار.

وقال أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لـ : "الجمعية العمومية وافقت على تغيير إسم النادي إلى بلقاس سيتي".

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وأضاف "الجمعية العمومية وافقت أيضا على نقل مقر النادي إلى مدينة بلقاس".

ويتكون مجلس إدارة بلقاس سيتي الجديد من كل من محمد شريف عبد الغفار رئيسا للنادي، وعادل عبد الغفار وتامر شريف نائبين للرئيس.

كما يتواجد كل من محمد مجاهد، وعمر مجاهد، وأحمد صلاح مجاهد، وأحمد إبراهيم مجاهد كأعظاء لمجلس الإدارة.

ويشارك فريق بلقاس سيتي في المجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث المصري.

ميجا سبورت بلقاس سيتي دوري الدرجة الثالثة المصري
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