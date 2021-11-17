انتهت مرتبط السلة - الأهلي (69)-(67) الاتحاد.. الأحمر يحافظ على اللقب

يلعب الأهلي ضد الاتحاد في ختام منافسات نهائي دوري المرتبط ليحسم أحدهما اللقب.

وكان الاتحاد قد فاز بالمباراة الأولى بينما حقق الأهلي الفوز في مباراتي المرتبط تحت 18 عاما، وذلك يتوج الفائز بهذا اللقاء باللقب.

وكان الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة بينما الاتحاد هو البطل التاريخي للمسابقة.

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نهاية المباراة وتتويج الأهلي باللقب للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه

69-67 تومسون سجل الأولى وضيع الثانية لتنتهي المباراة

رميتين حرتين لمايكل تومسون

احتساب رمية حرة للاتحاد بسبب خطأ فني على الأهلي ويسجلها ويبستر 68-67

اعتراض من لاعبي الاتحاد بعد نهاية الوقت واللجوء لتقنية الفيديو

68-66 تومسون يسجل رمية حرة واحدة ومتبقي 9 ثواني

67-66 ويبستر يقلص الفارق ومتبقي 15 ثانية

67-64 ومتبقي 20 ثانية

67-62 عمرو زهران يسجل ثنائية ومتبقي 40 ثانية

63-62 رميتين ناجحتين لدولا ومتبقي 1:35

63-60 رميتين ناجحتين من إيهاب أمين ومتبقي 1:47

61-60 ويبستر يواصل التألق ويقلص الفارق لنقطة

60-56 للأهلي ومتبقي 4:21

60-53 ثلاثية من ويبستر يقلص الفارق

60-50 للأهلي ومتبقي 6:33

58-50 للأهلي ومتبقي 7 دقائق

58-48 ومتبقي 7:28

الفترة الرابعة

55-46 ثلاثية قاتلة من عمرو زهران يوسع الفارق للأهلي

48-46 ثلاثية من أحمد حمدي والتقدم للأهلي

46-45 ثلاثية من ياسر صالح يتقدم للاتحاد

45-43 ثلاثية جديدة من تومسون والتقدم للأهلي

42-41 ثلاثية من عمرو الجندي والتقدم للأهلي

39-39 عودة أهلاوية

39-33 صحوة خضراء

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

33-33 ثلاثية قاتلة لأحمد دولا في أخر ثانية للاتحاد

33-28 ثلاثية من تومسون يوسع الفارق للأهلي مجددا

30-26 ثلاثية من أحمد مهيب يوسع الفارق للأهلي

27-26 ثلاثية من ويبستر والفارق يتقلص إلى نقطة

27-23 ثلاثية جديدة من رامي إبراهيم يقلص الفارق

25-19 رامي إبراهيم يقلص الفارق بثلاثية للاتحاد

25-16 أربع نقاط متتالية لعمرو زهران والتقدم أهلاوي

21-16 للأهلي بعد ثلاثية إيهاب أمين

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

18-16 دانك من عمر طارق والتقدم للأهلي

16-16 بعد رميتين ناجحتين من عمر طارق للأهلي ومتبقي دقيقة

12-12 تعادل بعد تسجيل هيثم كمال ثنائية ورمية إضافية ومتبقي 3:16

10-7 للأهلي بعد ثنائية عمرو زهران

6-5 للأهلي بعد ثلاثية أحمد حمدي

5-3 للاتحاد بعد ثلاثية دولا

3-2 للأهلي بعد ثلاثية تومسون

الفترة الأولى