إقامة منافسات بطولة الرجل الحديدي لأول مرة في مصر

تستضيف سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر منافسات بطولة الرجل الحديدي IRON MAN في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري للمرة الأولى في مصر.

وتؤهل بطولة الرجل الحديدي إلى منافسات بطولة العالم والمقرر لها في نيوزلاندا.

ويشارك في المسابقة 1500 متسابق من مختلف دول العالم ويتم بث فعاليات المنافسات يوم الجمعة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وخلال المؤتمر الصحفي قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "أشكر كل الهيئات التي ساعدت على إقامة البطولة ووزير النقل ووزارة السياحة والآثار".

وأضاف "يعطي ذلك انطباع على مدى التكامل والعمل على جذب كل الشركات والمنظمين للأحداث الرياضية القدوم إلى مصر".

وتابع "نتمنى كل عام تنظيم بأعداد أكبر للترويج للصحة وإن مصر لديها استراتيجية وذلك نابع من القيادة السياسية".

بينما كشف إدوارد سابا مدير شركة ستامينا المنظمة "بطولة الرجل الحديدي هي الحدث الرياضي الأكبر والذي تكاتفت كل جهات وأجهزة الدولة المصرية لإخراجه على أعلى مستوى ويضع مصر بقوة على خريطة الرياضة السياحية العالمية كمقصد متميز".

وتابع سابا "شركة ستامينا قامت مع شراكئتها من القطاع الخاص بأخد كل الخطوات لإخراج البطولة في أعلى مستوى لرفع علم مصر عاليا".

وشدد "هي مسابقة لكل مصري أن يفتخر بها وهي أداة وهدف لتشجيع المواطن المصري على ممارسة الرياضة ونهج أسلوب صحي فعال".

واختتم إدوارد سابا تصريحاته "أشكر كل الجهات التي مهدت لانطلاق البطولة بذلك المستوى المشرف الذي يناصف أقوى المسابقات عالميا بما يليق باسم ومكانة مصر".

بينما صرح حسن خليل رئيس الشركة المنظمة قائلا: "السباق يبدأ الساعة 6:30 يوم الجمعة ويبدأ بـ كيلو و900 متر سباحة في بحر سهل حشيش".

وتابع "بعد ذلك الخروج من المياه على التنقل وركوب الدراجات لـ 90 كيلو متر من سهل حشيش وحتى قبل الجونة".

واختتم تصريحاته "نشكر وزارة الرياضة والنقل على ذلك التنظيم ونتمنى أن يكون الجو رائعا في هذا اليوم".

ومن جانبه كشف أوليفر تشيك مثل IRONMAN ألمانيا "بالنسبة لي أنا هنا منذ اليوم وسعيد لكل ما رأيته حتى الآن، وأشكر سهل حشيش والشركة المنظمة على ذلك".

وكشف أحمد ناصر رئيس اتحاد رياضة الثلاثي الحديث "تحدثنا مع بطولة الرجل الحديدي منذ خمس سنوات وأشكر مصر على استضافة كل الأحداث في العالم".

وشدد "بينما نشاهد إغلاق في العالم كانت مصر مفتوحة للجميع والمسابقات العالمية تقام هنا".

وأخيرا قال عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر: "اختيار مؤسسة إيرون مان مدينة الغردقة لإقامة النسخة الأولى أمر يسعدنا وننظمها لمدة 3 سنوات على أرض مصر".

وشدد "ذلك يجعلنا نفتخر وهو تتويج لجهود الدولة وإنجازاتها بصفة عامة خاصة في مجالي الصحة والرياضة".

واختتم تصريحاته "يولي الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بالرياضة إيمانا منه بدورها الفعال والكبير وإحدى قوى نشر السلام والمحبة حول العالم".