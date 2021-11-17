الأهلي يكشف عن مدة معسكر الإمارات.. وعدد الوديات المدرجة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 19:11

كتب : حسام نور الدين

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "المعسكر سيبدأ أحد يومي 7 و8 ديسمبر المقبل".

وأوضح "المعسكر سيمتد من 10 إلى 15 يومًا، وتتخلله مباراتان أو ثلاث وديًّا، وجارٍ تحديد أطراف هذه المباريات حاليًّا".

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وعاد مدير الكرة بالنادي وبرفقته أمير توفيق مدير التعاقدات إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء، قادمين من الإمارات بعد تنسيق كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس خلال الجولة القادمة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

الدوري المصري الأهلي سيد عبد الحفيظ
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