مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ بيرسي تاو وديانج

انتظم الثنائي بيرسي تاو وأليو ديانج في المران الجماعي لفريق الأهلي والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الثنائي.

وعاد الثنائي إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وبعد حصولهما على راحة أمس الثلاثاء.

وأدى الثنائي مرانا منفردا في صالة الألعاب الرياضية وجانبا من تدريبات الكرة تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق وذلك في إطار البرنامج المحدد لهما في مران اليوم لتفادي الإجهاد.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة ضمن الاستعدادات لعودة مباريات الدوري.

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران لشرح نقاط القوة والضعف للمقاولون العرب.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

ويتصدر الأهلي منافسات الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة.