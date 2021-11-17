تونس بطلا لبطولة شمال إفريقيا للشباب بعد قلب النتيجة على مصر

توج منتخب تونس بطلا لبطولة شمال إفريقيا للشباب بعد الفوز على مصر في الجولة الأخيرة.

وفازت تونس على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة، ليتوجوا بطلا للبطولة.

منتخب مصر أنهى الشوط الأول متقدما بهدف، قبل أن يعود نسور قرطاج ويقلبوا النتيجة إلى فوز في الشوط الثاني بثلاثة أهداف.

تونس رفعت رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، لينتزعوا الصدارة من مصر ويحققوا اللقب.

على الجهة الأخرى، اكتفت مصر بوصافة الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما حلت موريتانيا ثالثا برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاث نقاط، وليبيا في المركز الأخير بلا رصيد.

وتلعب موريتانيا مع ليبيا بعد قليل في ختام المسابقة.

كانت مصر قد فازت على منتخبات الجزائر، وموريتانيا، وليبيا، قبل الخسارة أمام تونس في الجولة الأخيرة.