بيان من الاتحاد الأردني حول شكوى "التحقق من جنس لاعبة إيران"

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانا رسميا يوضح فيه تناقل معلومات مغلوطة حول طلب إجراء للتحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني.

وفاز منتخب إيران للسيدات على الأردن بركلات الترجيح في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وكانت تقارير إماراتية قد كشفت رد الاتحاد الآسيوي على نظيره الأردني بإثبات جنس حارسة مرمى إيران وإنها أنثى وموقفها من المشاركة صحيح.

بينما جاء بيان الاتحاد الأردني كالآتي:

"نظرا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وردود الأفعال وتناقل معلومات مغلوطة حول طلب الاتحاد إجراء تحقيق عادل وشفاف من قبل الاتحاد الآسيوي للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران".

وتضمن بيان الاتحاد الأردني تمسكه بكافة حقوقه ويود توضيح ما يلي:

"لم يتلق الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى الآن ردا رسميا من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق".

وتابع "يحترم الاتحاد الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم لاعبة معينة أو مركزها أو ما يشير إليها صراحة أو بالمضمون حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام".

"الإجراء الذي تقدم به الاتحاد الأردني يأتي لضمان حقوق المنتخب المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها".

وفي النهاية جدد الاتحاد الأردني اعتزازه بمختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية وتمنى توخي الدقة في نقل الأخبار تجنبا لنشر معلومات منقوصة أو مضللة تشوه الصورة الحقيقية لإجراء روتيني في كرة القدم وتأخذها لأبعاد غير موضوعية قد تمس أو تسئ لأشخاص أو منتخبات.

وتأهل منتخب إيران للسيدات لكأس آسيا والتي ستقام في الهند لأول مرة في تاريخه.

ويحمل منتخب اليابان لقب النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات والتي أقيمت في 2018، بعد الفوز على أستراليا في المباراة النهائية بهدف دون رد.