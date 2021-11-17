تصفيات كأس العالم - إيقاف حكام مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف الأوروجوياني أندريس كونا حكم الساحة في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل ومواطنه إستيبان أوستويتش حكم الفيديو بسبب أدائهما في اللقاء ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانتهت قمة تصفيات أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل بالتعادل السلبي بدون أهداف ورغم سلبية النتيجة إلا أن أحداث المباراة كانت مثيرة بين الفريقين.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية عن قرار كونميبول بإيقاف حكمي الأوروجواي بسبب أدائهما في المباراة.

وأشار التقرير إلى أن قرار كونميبول أستند بشكل بارز على قرار الحكم في الدقيقة 33 بعدم طرد نيكلاس أوتاميندي بعد ضربه لرافينيا لاعب البرازيل بالكوع.

ولم يستدع حكم الفيديو مواطنه حكم الساحة ولم يتم طرد أوتاميندي في تلك اللقطة.

وكان تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قد أعرب عن غضبه عقب اللقاء لعدم اتخاذ الحكم قرارا ضد أوتاميندي في تلك اللقطة.

وقال تيتي عقب اللقاء: "من المستحيل عدم رؤية مرفق أوتاميندي في فم رافينيا".

وسبق لـ كونا حكم لقاء الأرجنتين ضد البرازيل، تحكيم المباراة الشهيرة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي تم نقله إلى ملعب سنتياجو برنابيو في مدريد.

وتعرض كونا وقتها للإيقاف لمدة ستة أشهر تقريبا ولم يذهب إلى كوبا أمريكا في البرازيل عام 2019.