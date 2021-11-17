تصفيات كأس العالم - إيقاف حكام مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل - تصفيات كأس العالم

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إيقاف الأوروجوياني أندريس كونا حكم الساحة في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل ومواطنه إستيبان أوستويتش حكم الفيديو بسبب أدائهما في اللقاء ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانتهت قمة تصفيات أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين والبرازيل بالتعادل السلبي بدون أهداف ورغم سلبية النتيجة إلا أن أحداث المباراة كانت مثيرة بين الفريقين.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية عن قرار كونميبول بإيقاف حكمي الأوروجواي بسبب أدائهما في المباراة.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - الإكوادور تهدي الأرجنتين بطاقة العبور لـ قطر على حساب تشيلي تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا تصفيات كأس العالم - ميسي في هجوم الأرجنتين.. وفينيسيوس ورافينيا وكونيا يقودون البرازيل استبعاد نيمار من مواجهة الأرجنتين

وأشار التقرير إلى أن قرار كونميبول أستند بشكل بارز على قرار الحكم في الدقيقة 33 بعدم طرد نيكلاس أوتاميندي بعد ضربه لرافينيا لاعب البرازيل بالكوع.

ولم يستدع حكم الفيديو مواطنه حكم الساحة ولم يتم طرد أوتاميندي في تلك اللقطة.

وكان تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قد أعرب عن غضبه عقب اللقاء لعدم اتخاذ الحكم قرارا ضد أوتاميندي في تلك اللقطة.

وقال تيتي عقب اللقاء: "من المستحيل عدم رؤية مرفق أوتاميندي في فم رافينيا".

وسبق لـ كونا حكم لقاء الأرجنتين ضد البرازيل، تحكيم المباراة الشهيرة بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كوبا ليبرتادوريس الذي تم نقله إلى ملعب سنتياجو برنابيو في مدريد.

وتعرض كونا وقتها للإيقاف لمدة ستة أشهر تقريبا ولم يذهب إلى كوبا أمريكا في البرازيل عام 2019.

الأرجنتين البرازيل كونميبول
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - إيقاف حكام مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا تصفيات كأس العالم - بوليفيا على أرضها لا تُقهر وتدهس أوروجواي.. وبيرو تفوز على فنزويلا انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (0) (0) البرازيل.. تعادل سلبي تصفيات كأس العالم - ميسي في هجوم الأرجنتين.. وفينيسيوس ورافينيا وكونيا يقودون البرازيل كوميك بوك في الجول – حكاية الملك بيليه.. من الشارع إلى زعامة كرة القدم
أخر الأخبار
بيان من اتحاد الكرة لتوضيح أمر الحراسة الخاصة لـ منتخب مصر 4 دقيقة | مصر
بيان من الاتحاد الأردني حول شكوى "التحقق من جنس لاعبة إيران" 17 دقيقة | آسيا
تصفيات كأس العالم - إيقاف حكام مواجهة الأرجنتين ضد البرازيل 34 دقيقة | أمريكا
لابورتا: عودة ميسي وإنيستا؟ لا استبعد ذلك 38 دقيقة | الدوري الإسباني
الزمالك يمدد تعاقد إمام عاشور ساعة | مصر
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة 2 ساعة | الدوري الإسباني
ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل