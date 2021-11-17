ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 16:43

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن جاريث بيل لاعب ريال مدريد سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

لم يشارك بيل في مباراة منتخب بلاده ويلز في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء ضد بلجيكا بسبب إصابة في عضلة السمانة.

النجم الويلزي عاد إلى ناديه ريال مدريد للخضوع للمزيد من الفحوصات لتحديد فترة غيابه التي كشفت عنها ماركا.

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بيل لم يلعب أي مباراة بقميص ريال مدريد منذ 28 أغسطس الماضي.

يوم الإثنين، قال روب بيدج مدرب ويلز في تصريحات نشرتها للصحفيين: "جاريث لم يشارك في المباراة منذ شهرين، لذا فإن الدفع به أمام بيلاروسيا كان مطلبا جماهيرا".

وواصل "لم يكن ليبدأ المباراة، كانت الخطة دائما أن يحصل على بعض الدقائق، ربما يدخل كبديل أمام بلجيكا ويكون له تأثير في نتيجة المباراة".

ونجح المنتخب الويلزي في خطف تذكرة التأهل للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بالتعادل مع بلجيكا.

جاريث بيل ريال مدريد
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