سلة الزمالك لـ في الجول: لم نفاوض هودج ونقيم حالة الفريق بعد دوري المرتبط.. وموقف أنس أسامة

شدد ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بالزمالك، على عدم تفاوض النادي مع المحترف السابق للفريق، البورتوريكي والتر هودج.

وقال عبد الوهاب لـ FilGoal.com: "لم نفاوض هودج، أو أي محترف آخر".

وأكمل عبد الوهاب: "بعد انتهاء دوري المرتبط، سيكون هناك جلسة مع فانجيليس أنجيلو مدرب الفريق، لتقييم حالة الفريق، بما فيه المحترف الدومينيكاني إدجار سوزا".

وشدد "سوزا يقدم مستوى جيد، ومعدلات تسجيله للنقاط عالية".

وأوضح "نتواصل مع أنس أسامة الذي يواصل عملية تأهيله في قطر وننتظر عودته لأنه إضافة كبيرة للفريق".

وأتم "الموعد المبدئي لعودة أنس أسامة بعد شهرين من الآن ونتابع كافة الأمور معه بشكل منتظم".

ويلعب الزمالك في دوري المرتبط على المركزين الخامس والسادس ضد مصر للتأمين.