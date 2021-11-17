دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن اتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، على منع الحكام من التصريحات الفنية عقب المباريات.

وكذلك، أوضح دياب، في مؤتمر عقدته الرابطة مع شركة برزنتيشن، أن كأس الرابطة ستبدأ يوم 8 يناير.

وقال دياب شارحا ما تم إنجازه من قبل الرابطة في أول 3 جولات من الدوري: "الجمهور عاد بعد غياب حوالي 9 سنوات، وهناك تجاوب فيما يخص البث التلفزيوني وتقديم صورة يستحقها الجمهور المصري".

وأوضح "في ملف الرعاية وحقوق الأندية، أخذنا قرارا في مجلس إدارة الرابطة بالدخول في مفاوضات مع برزنتيشن حتى تحصل الأندية على حقوقنا، رغم أن هذا ليس من مهامنا في الفترة الحالية".

وشرح "أنهينا التفاوض مع 17 ناد، سيحصلوا على حقوقهم حتى يستطيع كل ناد أن يقضي التزاماته".

وأكمل "من مكاسب الفترة الماضية، إقامة مباراة القمة في ميعادها وانتظام البطولة. هناك ملاعب مازالت تسير في تطبيق الاشتراطات الأمنية المطلوبة، لذلك قد تنقل أي مباراة لملعب أخر يتوفر فيه الاشتراطات".

وشدد " لجنة الحكام في العالم تابعة للاتحادات وليس الرابطة، هناك تجربة في إنجلترا، إن الرابطة هي المسؤولة عن تعيين رئيس اللجنة؛ ولكن في كل الأحوال لجنة الحكام ستظل تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. لجنة الحكام ايضًا ساندناها في ملف تطبيق تقنية الفيديو، وأيضا اتفقنا مع رئيس اللجنة على منع الحكام من التصريحات الفنية بعد المباريات ".

واستدرك " بعد توقف كأس الأمم سنعلن عن جدول الدوري لنهاية الموسم، بطولة كأس الرابطة ستبدأ يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها في حفل قرعة كأس الرابطة في منتصف ديسمبر ".

وفي نفس الإطار، قال عماد متعب عضو الرابطة: "التزام الجمهور سيمنحنا دفعة لطلب زيادة الأعداد، لكن لو لم يكن هناك التزام لن نقدر أن نطلب ذلك".

أما خالد رفعت عضو الرابطة فقال: "لائحة النظام الأساسي للرابطة؟ في البداية كُنا مشغولين بأمور أخرى؛ ولكن حاليًا بدأنا في تجهيز لائحة النظام الأساسي، وقريبًا سنعلن عن لائحة النظام الأساسي للرابطة".