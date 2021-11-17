دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن اتفاق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، على منع الحكام من التصريحات الفنية عقب المباريات.

وكذلك، أوضح دياب، في مؤتمر عقدته الرابطة مع شركة برزنتيشن، أن كأس الرابطة ستبدأ يوم 8 يناير.

وقال دياب شارحا ما تم إنجازه من قبل الرابطة في أول 3 جولات من الدوري: "الجمهور عاد بعد غياب حوالي 9 سنوات، وهناك تجاوب فيما يخص البث التلفزيوني وتقديم صورة يستحقها الجمهور المصري".

أخبار متعلقة
دياب: ما شاهدناه في أول أيام الدوري ليس إلا البداية.. وسنعمل على تغيير درع وشعار المسابقة دياب لـ في الجول: أبلغنا الزمالك رسميا أن الرابطة ليست طرفا في قضية شيكابالا دياب: رابطة الأندية ليست طرفا في أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

وأوضح "في ملف الرعاية وحقوق الأندية، أخذنا قرارا في مجلس إدارة الرابطة بالدخول في مفاوضات مع برزنتيشن حتى تحصل الأندية على حقوقنا، رغم أن هذا ليس من مهامنا في الفترة الحالية".

وشرح "أنهينا التفاوض مع 17 ناد، سيحصلوا على حقوقهم حتى يستطيع كل ناد أن يقضي التزاماته".

وأكمل "من مكاسب الفترة الماضية، إقامة مباراة القمة في ميعادها وانتظام البطولة. هناك ملاعب مازالت تسير في تطبيق الاشتراطات الأمنية المطلوبة، لذلك قد تنقل أي مباراة لملعب أخر يتوفر فيه الاشتراطات".

وشدد " لجنة الحكام في العالم تابعة للاتحادات وليس الرابطة، هناك تجربة في إنجلترا، إن الرابطة هي المسؤولة عن تعيين رئيس اللجنة؛ ولكن في كل الأحوال لجنة الحكام ستظل تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم. لجنة الحكام ايضًا ساندناها في ملف تطبيق تقنية الفيديو، وأيضا اتفقنا مع رئيس اللجنة على منع الحكام من التصريحات الفنية بعد المباريات ".

واستدرك " بعد توقف كأس الأمم سنعلن عن جدول الدوري لنهاية الموسم، بطولة كأس الرابطة ستبدأ يوم 8 يناير، وسيتم الإعلان عن جميع تفاصيلها في حفل قرعة كأس الرابطة في منتصف ديسمبر ".

وفي نفس الإطار، قال عماد متعب عضو الرابطة: "التزام الجمهور سيمنحنا دفعة لطلب زيادة الأعداد، لكن لو لم يكن هناك التزام لن نقدر أن نطلب ذلك".

أما خالد رفعت عضو الرابطة فقال: "لائحة النظام الأساسي للرابطة؟ في البداية كُنا مشغولين بأمور أخرى؛ ولكن حاليًا بدأنا في تجهيز لائحة النظام الأساسي، وقريبًا سنعلن عن لائحة النظام الأساسي للرابطة".

أحمد دياب في الدوري
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي خبر في الجول – صعوبة لحاق فتوح بمواجهة الزمالك ضد الإسماعيلي قائمة بيراميدز - عودة فخر الدين بن يوسف لمواجهة المصري.. واستمرار غياب منسي جوائز فانتازي في الجول – موبايل Xiaomi 11t lite 5g NE لصاحب المركز الأول في الجولة الرابعة
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتمم الاتفاق مع عبد الله جمعة وإمام عاشور لتجديد التعاقد 26 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة 27 دقيقة | الدوري الإسباني
ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق 34 دقيقة | أوروبا
سلة الزمالك لـ في الجول: لم نفاوض هودج ونقيم حالة الفريق بعد دوري المرتبط.. وموقف أنس أسامة 56 دقيقة | رياضات أخرى
دياب: اتفقنا مع عبد الفتاح على منع الحكام من التصريحات الفنية.. وموعد انطلاق كأس الرابطة ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استقالة رئيسها ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة حفني وجمعة.. وغياب فتوح أمام الإسماعيلي ساعة | مصر
تقرير: سولشاير قد يستمر مع مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.. وهذا المرشح الأقرب لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل