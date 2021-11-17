قائمة بيراميدز - عودة فخر الدين بن يوسف وظهور السعيد لمواجهة المصري

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز أمام سموحة

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة المصري في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصرا يوم الجمعة المقبل 19 نوفمبرعلى نظيره النادي المصري على استاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت القائمة عودة فخر الدين بن يوسف بعد غيابه عن أول 3 جولات في الدوري بسبب الإصابة.

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واستمر غياب إسلام عيسى عن القائمة بسبب الإصابة بينما يغيب ناصر منسي لأسباب فنية.

وضمت القائمة المختارة 23 لاعبا

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر - عبد الله مجدي

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وخاض بيراميدز تدريبا صباحيا اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل إعلان القائمة والسفر لدخول المعسكر المغلق.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير عصر غد بالمعسكر استعدادا للمباراة.

بيراميدز يتواجد في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد 3 جولات بفارق الأهداف عن الأهلي.

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