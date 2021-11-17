جوائز فانتازي في الجول – موبايل Xiaomi 11t lite 5g NE لصاحب المركز الأول في الجولة الرابعة

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 13:00

كتب : أحمد غالب

فانتازي في الجول

تصدر الترتيب العام للجولة الرابعة من فانتازي في الجول واربح موبايلXiaomi 11t lite 5g NE مقدم من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

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أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

ألعب وسجل الآن عبر http://Fantasy.Filgoal.com

وحمل تطبيق اللعبة من هنا:

أندرويد: https://bit.ly/3owvRtC

أيفون: https://apple.co/30sdOfN

هواوي: https://bit.ly/3wT1ukF

سيتم غلق انتقالات الجولة الرابعة في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر.

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