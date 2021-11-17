مدافع الجزائر يعتذر للجماهير

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

وجه جمال الدين بن العمري مدافع منتخب الجزائر رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية بعد التأهل بصعوبة إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

ونجا المنتخب الجزائري من فخ بوركينا فاسو، في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، حيث تعادلا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة 2-2.

وقال بن العمري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكرا للجمهور الذي ساندنا، من عاش مع اللاعبين ليلة المباراة يعرف معنى الخوف".

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وأضاف "القلق ليس من مستوى الفريق بل خوفا على الشعب الذي يستحق أن يفرح كل يوم، والمشجع الذي يشتري التذكرة ويذهب للملعب منذ الصباح".

وأكمل لاعب قطر القطري "سامحونا إذا كان هناك تقصير منا، أنا أول من يعتذر إذا لم أكن في مستواي المعهود".

وأتم "غايتنا هي إسعادكم ورفع راية الجزائر، ارفعوا معنويات كل اللاعبين فهمهم إسعادكم تحيا بلادنا العزيزة".

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المرحلة الأخيرة بـ 14 نقطة، في مقابل 12 نقطة لمنتخب بوركينا فاسو الذي كافح كثيرا في المباراة.

وسجل منتخب الجزائر الهدف الأول عن طريق رياض محرز، في الدقيقة 22، بعد أن تابع عرضية يوسف بلايلي في المرمى.

ولكن في الدقيقة 38، استغل زكريا سانوجو خطأ من عيسى ماندي ليسجل بتسديدة على الطائر في شباك رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب الجزائر في الضغط، ليسجل البديل سفيان فيجولي الهدف الثاني في الدقيقة 68 بسيناريو مقارب للشوط الأول، حيث قابل عرضية بلايلي في المرمى.

وحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء في الدقيقة 82، حولها إيسوفو دايو في المرمى بنجاح.

ولم يكف التعادل فهود بوركينا فاسو، لتتأهل الجزائر إلى المرحلة الأخيرة كأحد منتخبات التصنيف الأول.

الجزائر بوركينا فاسو
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