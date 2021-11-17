أشرف خضر لـ في الجول: الأجانب على رأس أولويات الإسماعيلي في انتقالات الشتاء

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 12:06

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي عن مخططات اللجنة الفنية للتعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوي.

وقال أشرف خضر لـ FilGoal.com: "نركز خلال الفترة الحالية في البحث عن اللاعبين الأجانب ليكونوا إضافات للفريق يحتاجها خلال مشوار الموسم الحالى".

وأضاف "الاختيارات في فترة الانتقالات الشتوية محدودة لذا ستكون النظرة فى الأساس حول اللاعبين الأجانب".

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وتابع "لن نغفل رغم ذلك التدعيمات المحلية ولكن سيكون من خلال من نراه قادرا على إحداث التغيير المطلوب".

وأتم "اتفقنا على أن هذه المرحله صعبة وتحتاج التكاتف حتى تساهم فى عودة واستقرار الفريق خاصة بعد أن نجحنا فى الاستعانة بأفضل المدربين الذين عرضوا علينا كلجنة. نحن في اجتماعات مكثفة للانتهاء من ملف التدعيمات في أقرب وقت".

الإسماعيلي تعاقد مع الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق خلفا لطلعت يوسف.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك 19 نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 3 جولات دون رصيد من النقاط.

الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
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