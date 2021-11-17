مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 11:08

كتب : محمد عبد العظيم

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن موقف إقامة مباريات التصفيات النهائية لكأس العالم، في وجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حتى الآن، من غير الواضح إذا كانت ستطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا".

وأوضح "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيجتمع مع الاتحادات القارية التي تضم تصفياتها مباريات ملحق أو تصفيات نهائية بعد أيام لمناقشة ترتيبات تلك المباريات، وخلالها سيتم مناقشة فكرة تطبيق VAR خلال تلك المباريات بعكس بقية التصفيات الإفريقية التي لم تشهد وجود التقنية".

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وأتم "وكذلك، سيقدم كاف أسماء الملاعب التي ستستضيف مباريات التصفيات النهائية، لكي تحصل على الاعتماد اللازم من فيفا، ولمنح الفرصة للمنتخبات التي لم تحصل على الاعتماد لملاعبها للبحث عن ملاعب بديلة".

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون إلى المرحلة النهائية.

التصنيف الأول بنسبة كبيرة سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس، أما التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

وتقام مباراتي المرحلة النهائية بين يومي 21 و29 مارس.

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