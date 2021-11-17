أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا

شدد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على أنه يحاول دائما بذل أقصى ما لديه في التدريبات والمباريات من أجل الفوز مشيرا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضده أمام أنجولا كان من الممكن تفاديها.

وقال أكرم توفيق في تصريحات للقناة الأولى: "صممت على أن يكون لي دور مع النادي الأهلي، بذلت الكثير من الجهد في التدريبات وقمت بإصلاح أخطائي. عندما تلعب في ناد كبير تكتسب الخبرات من اللاعبين المتواجدين معك وتزداد ثقتك في نفسك وهو ما حدث".

وتابع "لعبت في مركز الظهير الأيمن من قبل في ناشئي إنبي ولكن في الأهلي كان له هيبة اللعب لناد كبير مع جماهير كبيرة".

وأضاف "الجانب الدفاعي هو الأهم بالنسبة للظهير ولكني أحاول أن أطور من أدائي الهجومي سواء مع الأهلي أو منتخب مصر لأظهر بأفضل شكل ممكن".

وواصل عن القتال في الملعب "لدي عقد مع النادي الذي يدفع لي الأموال للعب وجماهير تساندنا، عندما أتواجد في أرض الملعب يكون الملايين أمام الشاشات يشجعون الفريق فيجب أن أبذل كل الجهد لإسعادهم. إذا كان أحد لاعبي المنافس يحاول تسديد الكرة في الشباك فيجب أن أضع وجهي أمام قدمه المهم ألا تدخل الكرة الشباك من أجل الجماهير وزملائي والفريق".

واستكمل عن ركلة الجزاء أمام أنجولا "كنت حزينا بعد احتساب ضربة الجزاء وما كان يدور في بالي هو أن الجماهير ستنام حزينة، قمت بدعاء الله بعد ضربة الجزاء والله وفقني للتسجيل في النهاية. الحكم لم ير ركلة الجزاء بوضوح، الحالة كانت 50-50 وكان من الممكن ألا تحتسب".

تم احتساب ضربة جزاء على أكرم توفيق مع منتخب مصر أمام أنجولا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قبل أن يعود ليسجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وعن مواجهة المرحلة النهائية، قال: "المباراة ستكون 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، من يبذل الجهد الأكبر سيفوز ببطاقة التأهل. كل الفرق المتواجدة في المرحلة النهائية قوية ولكن المنتخب المصري قادر على العبور لكأس العالم".

وواصل عن العروض الخارجية ."أنا مركز مع النادي الأهلي فقط الآن، حال وجود أي عرض فالجميع سيعرف ذلك".

واستطرد عن كيروش " إنه مدرب على أعلى مستوى واكتسب حب اللاعبين، يهتم كثيرا بالجانب النفسي وهو أمر هام جدا بالنسبة لنا".

وأتم عن اللعب في نفس جبهة صلاح "لا يمكن لأحد أن يختلف عليه، أهتم أنا بالجانب الدفاعي أما هو فيهتم بتسجيل الأهداف".

المنتخب المصري تأهل للمرحلة النهائية من التصفيات بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة.