تصفيات كأس العالم - الإكوادور تهدي الأرجنتين بطاقة العبور لـ قطر على حساب تشيلي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو الإكوادور تشيلي تصفيات كأس العالم

عاد منتخب الإكوادور لسكة الانتصارات مجددا على حساب تشيلي بهدفين دون رد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم بيرفس إستوبينان لمنتخب الإكوادور بعد مرور9 دقائق فقط ليتعرض أرتورو فيدال لاعب تشيلي للطرد بشكل مباشر مع الدقيقة 14 بسبب التدخل العنيف.

مويسيس كايسيدو سجل هدف إنهاء المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا في الجول يوضح – فيفا لم يفصل في شكوى بنين ضد الكونغو الديمقراطية.. هذا ما حدث تصفيات كأس العالم - تعرف على المتأهلين الـ 10 من قارة أوروبا.. ونظام وموعد الملحق تصفيات كأس العالم - نظام الملحق الأوروبي والفرق المشاركة.. موعد القرعة والمباريات

الفوز رفع رصيد الإكوادور للنقطة 23 في المركز الثالث بينما توقف رصيد تشيلي عند 16 نقطة.

النتيجة جاءت في مصلحة منتخب الأرجنتين الذي ضمن الصعود رسميا لكأس العالم 2022 بعد تعادله مع البرازيل بسبب خسارة تشيلي.

وفي مباراة أخرى، لم يستطع منتخب كولومبيا تحقيق الفوز مجددا بالتعادل السلبي أمام باراجواي.

منتخب كولومبيا تعادل 4 مباريات وخسر واحدة في آخر 5 لقاءات لعبها في تصفيات كأس العالم.

التعادل رفع رصيد كولومبيا للنقطة 17 في المركز الرابع واستمر منتخب باراجوي في المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 13.

تصفيات كأس العالم كولومبيا الإكوادور تشيلي باراجوي
نرشح لكم
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه تصفيات كأس العالم - الإكوادور تهدي الأرجنتين بطاقة العبور لـ قطر على حساب تشيلي تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا تصفيات كأس العالم - بوليفيا على أرضها لا تُقهر وتدهس أوروجواي.. وبيرو تفوز على فنزويلا
أخر الأخبار
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول: هل تقام التصفيات النهائية في وجود الـ VAR 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أكرم توفيق: أضع وجهي أمام الخصم إذا حاول تسديد الكرة.. ودعوت أن أسجل أمام أنجولا 29 دقيقة | منتخب مصر
تعرف على المنتخبات المتأهلة لـ كأس العالم 2022.. والتي تقترب منه 29 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - الإكوادور تهدي الأرجنتين بطاقة العبور لـ قطر على حساب تشيلي ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - بوليفيا على أرضها لا تُقهر وتدهس أوروجواي.. وبيرو تفوز على فنزويلا 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (0) (0) البرازيل.. تعادل سلبي 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - ميسي في هجوم الأرجنتين.. وفينيسيوس ورافينيا وكونيا يقودون البرازيل 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل