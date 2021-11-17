تصفيات كأس العالم - الإكوادور تهدي الأرجنتين بطاقة العبور لـ قطر على حساب تشيلي

عاد منتخب الإكوادور لسكة الانتصارات مجددا على حساب تشيلي بهدفين دون رد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقدم بيرفس إستوبينان لمنتخب الإكوادور بعد مرور9 دقائق فقط ليتعرض أرتورو فيدال لاعب تشيلي للطرد بشكل مباشر مع الدقيقة 14 بسبب التدخل العنيف.

مويسيس كايسيدو سجل هدف إنهاء المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد الإكوادور للنقطة 23 في المركز الثالث بينما توقف رصيد تشيلي عند 16 نقطة.

النتيجة جاءت في مصلحة منتخب الأرجنتين الذي ضمن الصعود رسميا لكأس العالم 2022 بعد تعادله مع البرازيل بسبب خسارة تشيلي.

وفي مباراة أخرى، لم يستطع منتخب كولومبيا تحقيق الفوز مجددا بالتعادل السلبي أمام باراجواي.

منتخب كولومبيا تعادل 4 مباريات وخسر واحدة في آخر 5 لقاءات لعبها في تصفيات كأس العالم.

التعادل رفع رصيد كولومبيا للنقطة 17 في المركز الرابع واستمر منتخب باراجوي في المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 13.