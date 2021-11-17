تصفيات كأس العالم - فرصة لتعزيز الأرقام القياسية.. الأرجنتين والبرازيل يتعادلان سلبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة الأرجنتين والبرازيل في قمة الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أمريكا الجنوبية على ملعب بيسنتيناريو في مدينة سان خوان الأرجنتينية.

نتيجة سلبية لكن حافظت على سجل الفريقين دون هزيمة ومنحتهما فرصة تعزيز أرقامهما القياسية.

تعادل هو السلبي الأول بين المنتخبين منذ ودية 2011، ومنذ ذلك الحين وخلال 13 مباراة شهد كلاسيكو أمريكا الجنوبية والعالم أهدافا سواء وديا أو رسميا.

وواصل منتخب الأرجنتيني سجله الرائع دون هزيمة ووصل لـ 27 مباراة على التوالي دون هزيمة في جميع المناسبات منذ خسارته من البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

وأصبحت كتيبة ليونيل سكالوني على بُعد 4 مباريات من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ألفيو باسيلي للمنتخب الأرجنتيني بين عامي 1991 و1993.

بينما حافظ منتخب البرازيل على رصيده دون هزيمة في التصفيات اللاتينية.

واستطاع منتخب البرازيل معادلة رقمه القياسي بعدم الخسارة في 15 مباراة متتالية خارج القواعد بتصفيات كأس العالم بعدما سبق له أن حقق الأمر ذاته في التصفيات المونديالية بين 1954 و1993.

تعادل رفع رصيد البرازيل –المتأهلة سلفا- إلى 35 نقطة في الصدارة.

وارتفع رصيد الأرجنتين إلى 29 نقطة وأصبح التانجو بحاجة لانتصار واحد في آخر 4 مباريات لحجز مقعده في قطر.



















































التشكيل

قاد ليونيل ميسي هجوم الأرجنتين بجوار لاوتارو مارتينيز وأنخيل دي ماريا، بعدما شارك كبديل أمام أوروجواي.

وبدأ تيتي المدير الفني للبرازيل في الهجوم بماتيوس كونيا ومن خلفه رافينيا وفينيسيوس جونيور ولوكاس باكيتا في ظل غياب نيمار للإصابة.

تشكيلتي الأرجنتين والبرازيل للسوبر الكلاسيكو 🇦🇷🇧🇷📋 ▪ميسي يقود كتيبة التانجو، وفينيسيوس في مقدمة هجوم السامبا في ظل غياب نيمار pic.twitter.com/oyZql88gEF — FilGoal (@FilGoal) November 16, 2021

وصف المباراة

17 دقيقة ومرر لوكاس باكيتا بينية إلى فينيسوس جونيور الذي توغل وسدد من عمق دفاع الأرجنتين برعونة فمرت كرته بجوار القائم الأيسر لإيميليانو مارتينيز.

وبعد دقيقة واحدة باغت ماتيوس كونيا مرمى مارتينيز بتسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب لكن مرت أعلى من العارضة.

وفي الدقيقة 23 جاء أول تهديد من الأرجنتين بتسديدة من ليونيل ميسي ارتدت من الدفاع.

"كوبري" يجيب صداع 🤯 دي ماريا يتلاعب بـ فينيسوس جونيور 🤹pic.twitter.com/D2V8Clr1wE — FilGoal (@FilGoal) November 17, 2021

أخطر فرص التانجو في الشوط الأول جاءت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من رودريجو دي بول تصدى لها أليسون ببراعة.

في الشوط الثاني سدد فريد كرة قوية ارتطمت بعارضة مارتينيز وخرجت في الدقيقة 61.

وعقب 10 دقائق من محاولة فريد، راوغ فينيسيوس جونيور ومن ثم سدد كرة قوية تصدى لها مارتينيز بثبات.

ما ذنب مولينا يا فينيسوس؟ 😅pic.twitter.com/ardeaUS0ss — FilGoal (@FilGoal) November 17, 2021

عاد منتخب الأرجنتين لتشكيل هجمات لخطف هدف الفوز فتصدى أليسون لتسديدة من جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سدد ميسي كرة صاروخية تصدى لها أليسون على مرتين، لينتهي كلاسيكو الأرض بتعادل سلبي لا يتكرر كثيرا.

رودريجو دي بول في محاولة للحصول على ركلة حرة مباشرة 😄pic.twitter.com/Ob8snZm9QW — FilGoal (@FilGoal) November 17, 2021

البرازيل في الجولة المقبلة ستحل ضيفة ثقيلة على الإكوادور، نفس الأمر سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره التشيلي.