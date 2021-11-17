انتهت تصفيات كأس العالم - الأرجنتين (0) (0) البرازيل.. تعادل سلبي

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 01:24

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل - تصفيات كأس العالم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين والبرازيل ضمن الجولة 14 من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب البرازيل قد حسم تأهله لكأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة عقب الفوز على كولومبيا في الجولة الماضية.

بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 28 نقطة ويحتاج 4 نقاط لحجز مقعده في قطر 2022.

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انتهت

ق 90: تسديدة صاروخية من ميسي يتصدى لها أليسون على مرتين.

ق 73: تسديدة من جيوفاني لو سيلسو يتصدى لها أليسون بثبات.

ق 72: فينيسيوس يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية لكن في يد مارتينيز.

ق 61: تسديدة من فريد من على حدود منطقة الجزاء ترتطم بالعارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: أليسون بيكر يتصدى لتسديدة من رودريجو دي بول.

ق 23: تسديدة من ميسي من على حدود منطقة الجزاء ترتد من الدفاع.

ق 18: تسديدة من كونيا من منتصف الملعب لكن كرته تمر أعلى من عارضة الأرجنتين

ق 17: بينية من باكيتا إلى فينيسيوس الذي ينفرد ويسدد كرة برعونة وتمر كرته بجوار القائم الأيسر.

بداية اللقاء

الأرجنتين البرازيل تصفيات كأس العالم
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