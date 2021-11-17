تصفيات كأس العالم - ميسي في هجوم الأرجنتين.. وفينيسيوس ورافينيا وكونيا يقودون البرازيل

تصفيات كأس العالم - بوليفيا على أرضها لا تُقهر وتدهس أوروجواي.. وبيرو تفوز على فنزويلا

في الجول يوضح – فيفا لم يفصل في شكوى بنين ضد الكونغو الديمقراطية.. هذا ما حدث