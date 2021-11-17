في الجول يوضح – فيفا لم يفصل في شكوى بنين ضد الكونغو الديمقراطية.. هذا ما حدث

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 00:39

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عدم فصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شكوى بنين ضد الكونغو الديمقراطية بعد مباراتهما في تصفيات كأس العالم للقارة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الخطاب المنتشر خاص بلاعبين تلقوا تحذيرات خاصة بالسلوك خلال المباراة".

وأضاف "حتى الآن لم يصدر فيفا قراره في هذا الشأن، الأمر متوقع خلال 48 ساعة".

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وكان منتخب بنين قد سجل اعتراضه بعد مباراة الكونغو الديموقراطية على إجراء منتخب الكونغو تغييراته على 4 فترات مختلفة عكس المسموح.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.

سجل ديومرسي مبوكاني مهاجم نادي الكويت الرياضي هدف الكونغو الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "مسئولو منتخب بنين اعتزضوا بعد مباراة الكونغو اليوم بسبب قيام منتخب الكونغو بجراء 4 تبديلات على 4 فترات مختلفة وهو ما يتعارض مع نظام المباريات بإجراء التغييرات على 3 فترات فقط".

وأضاف "ننتظر ارسال منتخب بنين لشكوى رسمية للفيفا والكاف لبدء التحقيق في الأمر".

وواصل "التغييرات كانت ايدو كايمبي بدلا من صامويل موتوسامي في الدقيقة 63، سيدريك باكامبو بدلا من يانيك بولاسي في الدقيقة 77، جاكسون موليكا بدلا من ديوميرسي امبوكاني في الدقيقة 84، جويل نجاندو بدلا من بن مالانجو في الدقيقة 90".

وأتم "تم تسجيل الاعتراض مع مراقب المباراة وننتظر ارسال شكوى رسمية بذلك".

بنين الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم
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