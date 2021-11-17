تصفيات كأس العالم - فرنسا تساهم في وصول أوكرانيا للملحق.. وبلجيكا تتعادل مع ويلز

فاز منتخب فرنسا على فنلندا بنتيجة 2-0 وساهم في تأهل أوكرانيا لملحق تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

المجموعة الرابعة شهدت صراعا على الملحق بين فنلندا وأوكرانيا، خسر الأول وفاز الأخير على البوسنة والهرسك 2-0 ليخطف بطاقة الملحق لحساب المجموعة الرابعة.

وتعادل منتخبا ويلز وبلجيكا لحساب المجموعة الخامسة، وكان المنتخبان قد ضما تأهلهما في وقت سابق، بلجيكا بشكل مباشر وويلز إلى الملحق.

فنلندا × فرنسا

وتفوق منتخب فرنسا على فنلندا بثنائية، إذ تقدم كريم بنزيمة بالهدف الأول في الدقيقة 66 من صناعة كيليان مبابي.

وبعد 10 دقائق سجل مبابي هدفا رائعا من توغل من الجهة اليسرى بمجهود فردي مسددا على يسار الحارس.

فوز رفع رصيد فرنسا إلى 18 نقطة في الصدارة.

بينما توقف رصيد فنلندا عند 11 نقطة.

أوكرانيا × البوسنة والهرسك

خطف المنتخب الأوكراني بطاقة التأهل للملحق بالعودة بفوز صعب على البوسنة والهرسك بنتيجة 2-0.

أولكسندر زينتشينكو في الدقيقة 59 سجل هدف تقدم الأوكران.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء أضاف أرتيم دوفبيك هدف أوكرانيا الثاني.

فوز رفع رصيد أوكرانيا إلى 12 نقطة انقضت بها على المركز الثاني على حساب فنلندا مستفيدة من انتصارين و6 تعادلات.

ويلز × بلجيكا

وعزز منتخب بلجيكا صدارته بالتعادل مع ويلز لحساب المجموعة الخامسة بنتيجة 1-1.

كيفين دي بروين تقدم أولا في الدقيقة 12 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الـ 11 له من خارج منطقة الجزاء من آخر 15 هدفا سجلها دي بروين بقميص منتخب بلاده.

وعادل كيفير مور النتيجة لصالح ويلز في الدقيقة 32.

فوز رفع رصيد بلجيكا إلى 20 نقطة، بينما حافظ منتخب ويلز على مقعد الملحق برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن التشيك التي فازت على إستونيا بنتيجة 2-0.