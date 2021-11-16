تصفيات كأس العالم - هولندا تعود بعد غياب على حساب النرويج.. وصاروخ كوكوتشو يقود تركيا للملحق

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 23:44

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجفاين

عادت هولندا إلى نهائيات كأس العالم مرة أخرى بعدما تصدرت ترتيب المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 بعد الفوز على النرويج بثنائية قاتلة دون رد في الجولة الأخيرة.

وحجز منتخب تركيا مقعده في الملحق مستفيدا من انتصاره خارج القواعد بنتيجة 2-1 على مونتنيجرو.

فوز هولندا رفع رصيدها إلى 23 نقطة في الصدارة، وجاء منتخب تركيا ثانيا برصيد 21 نقطة.

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وخسر منتخب النرويج بطاقة التأهل المباشر أو الملحق بعدما توقف رصيده عند 18 نقطة ظل بها في المركز الثالث.

مونتينجرو × تركيا

في مونتينجرو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول مبكرا بتسديدة أرضية على يسار حارس تركيا بعد مرور 4 دقائق من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 22 سجل كريم أكتوركوجلو هدف التعادل بتسديدة على الطائر بعدما استلم الكرة عقب عرضية من عبد القادر عمر.

في الشوط الثاني قلب البديل أوركان كوكوتشو النتيجة في الدقيقة 60 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى.

هولندا × النرويج

على ملعب دي كيوب قاد ديباي هجوم هولندا، بينما غاب هالاند عن هجوم النرويج بسبب الإصابة.

في الدقيقة 15 سدد ممفيس ديباي كرة قوية تصدى لها أوريان نيلاند ببراعة.

وكاد أرناوت دانجوما أن يتقدم بالهدف الأول لهولندا لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 26.

وبعد دقيقتين تصدى نيلاند بسهولة لرأسية ديباي.

الشوط الثاني ظل استحواذ هولندا سائدا، مرت تسديدة ديباي بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 84 فك منتخب هولندا شفرة النرويج بعدما مرر دانجوما كرة بينية إلى ستيفن بيرجفاين الذي سدد كرة صاروخية أعلى الشباك معلنا تقدم هولندا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، سجل ممفيس ديباي هدف قتل المباراة.

بيرجفاين استغل تقدم كافة لاعبي النرويج وانفرد بمرتدة سريعة وركض نحو مرمى الضيوف ومرر من أمام الحارس إلى ديباي الذي سجل بسهولة معلنا عودة الطواحين لكأس العالم من جديد.

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