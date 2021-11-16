بسبب مشاكل القلب للاعبين.. طبيب المنتخب يشارك في اجتماع الاتحاد الإنجليزي

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 23:16

كتب : بسام أبو بكر

محمد أبو العلا

شارك محمد أبو العلا طبيب المنتخب في اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر الإنترنت بسبب مشاكل القلب للاعبين مؤخرا.

وعلم FilGoal.com أن أبو العلا تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والذي كان عقب مواجهة مصر لمنتخب الجابون.

وتم مناقشة أسباب مشاكل القلب المنتشرة مؤخرا بين لاعبين كرة القدم مثل حالة كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك.

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وكانت تقارير قد أشارت إلى تهديد مشكلة القلب لمسيرة سيرجيو أجويرو وأنها قد تضطره للاعتزال.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في ختام دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على حساب الجابون.

وتغلب المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف واحد على الجابون في مباراة تحصيل حاصل بعد حسم الفراعنة تأهلهم للمرحلة الحاسمة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر لها مطلع ديسمبر المقبل.

وينتظر منتخب مصر قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لتحديد منافسه بين منتخبات الجزائر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا.

مصر منتخب مصر محمد أبو العلا
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