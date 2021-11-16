تصفيات كأس العالم – الكاميرون إلى المرحلة النهائية بانتصار صعب ضد كوت ديفوار

تأهل منتخب الكاميرون إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا، بالفوز على كوت ديفوار 1-0 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وعلى استاد جابوما، سجل كارل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

في مباراة مثيرة، شهدت 3 فرص إيفوارية للتعديل، تكفل أندريه أونانا بإنقاذ الأولى من رأس ويلفريد بولي في الدقيقة 33، فيما أخطأ ويلفريد بولي ونيكولاس بيبي المرمى في مناسبتين في الدقيقتين 71 و83، نجح الكاميرونيون في الدفاع عن مرماهم وخرجوا بالانتصار.

وبهذه النتيجة، حصدت الكاميرون مستضيف كأس الأمم الإفريقية المقبلة نقطتها الـ 15.

وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 13.

وتنضم الكاميرون لمنتخبات التصنيف الثاني، مثل مصر والكونغو الديمقراطية ومالي وغانا.

وتواجه الكاميرون أحد منتخبات الجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال في المرحلة الأخيرة والنهائية.