تصفيات كأس العالم – الكاميرون إلى المرحلة النهائية بانتصار صعب ضد كوت ديفوار

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 22:58

كتب : FilGoal

الكاميرون

تأهل منتخب الكاميرون إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا، بالفوز على كوت ديفوار 1-0 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

وعلى استاد جابوما، سجل كارل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الوحيد من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

في مباراة مثيرة، شهدت 3 فرص إيفوارية للتعديل، تكفل أندريه أونانا بإنقاذ الأولى من رأس ويلفريد بولي في الدقيقة 33، فيما أخطأ ويلفريد بولي ونيكولاس بيبي المرمى في مناسبتين في الدقيقتين 71 و83، نجح الكاميرونيون في الدفاع عن مرماهم وخرجوا بالانتصار.

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وبهذه النتيجة، حصدت الكاميرون مستضيف كأس الأمم الإفريقية المقبلة نقطتها الـ 15.

وتوقف رصيد كوت ديفوار عند النقطة 13.

وتنضم الكاميرون لمنتخبات التصنيف الثاني، مثل مصر والكونغو الديمقراطية ومالي وغانا.

وتواجه الكاميرون أحد منتخبات الجزائر والمغرب وتونس ونيجيريا والسنغال في المرحلة الأخيرة والنهائية.

الكاميرون كوت ديفوار تصفيات كأس العالم
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