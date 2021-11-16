تصفيات كأس العالم - بمشاركة بنشرقي.. المغرب بالعلامة الكاملة إلى المرحلة الأخيرة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

حقق المنتخب المغربي العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة التاسعة بالفوز على غينيا بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة.

أصبح منتخب المغرب هو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في تصفيات كأس العالم 2022 الإفريقية بعدما اختتم مشواره بالفوز على غينيا 3-0.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 18 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن غينيا بيساو صاحبة المركز الثاني.

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بينما حل منتخب غينيا ثالثا برصيد 4 نقاط وفي المركز الأخير يتواجد المنتخب السوداني بـ 3 نقاط.

كما أصبح ثاني أكثر منتخب تسجيلا للأهداف في المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية برصيد 20 هدفا بعد الجزائر صاحبة الـ 25 هدفا.

ويعد منتخب المغرب ثاني أقوى دفاع في التصفيات باستقبال هدف وحيد بعد مالي التي لم تستقبل أي هدف.

وحل أيوب الكعبي في المركز الثاني بترتيب هدافي كأس العالم برصيد 5 أهداف خلف إسلام سليماني مهاجم الجزائر وصاحب الـ 7 أهداف.

تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول عن طريق ريان مايي في الدقيقة 21 من علامة الجزاء.

وبعد 8 دقائق أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من أيوب الكعبي.

وفي الدقيقة 60 استمرت الثنائية الهجومية المغربية بين الكعبي ومايي، إذ سجل الأول من صناعة الثاني.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء شارك أشرف بنشرقي جناح الزمالك بدلا من ريان مايي.

نتيجة قادت المغرب للتأهل والتواجد ضمن فرق التصنيف الأول في انتظار القرعة في ديسمبر المقبل لمعرفة هوية منافسه على البطاقة النهائية في مارس 2022.

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