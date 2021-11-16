انتهت تصفيات كأس العالم - هولندا (2) (0) النرويج.. مونتينجرو (1) (2) تركيا.. الطواحين للمونديال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع نظيره النرويجي، بينما يحل المنتخب التركي ضيفا على نظيره المونتينجري.

وتتصارع منتخبات هولندا وتركيا والنرويج على البطاقة الأخيرة المباشرة المؤهلة لكأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية.

موقف الفرق الثلاثة قبل بداية الجولة العاشرة:

(1) - هولندا (20 نقطة) تحتاج للفوز أو التعادل من أجل التأهل المباشر للمونديال.

(2) - تركيا (18 نقطة) تحتاج للفوز مع خسارة هولندا من أجل التأهل المباشرة للمونديال ومتفوقة على النرويج بفارق الأهداف.

(3) - النرويج (18 نقطة) تحتاج للفوز وتعثر تركيا بالتعادل أو الهزيمة لخطف البطاقة المباشرة.

هولندا × النرويج

انتهت.. هولندا إلى كأس العالم

ق 90+1: جووول ثاني لهولندا، مرتدة سريعة وانفراد من بيرجفاين من قبل نصف الملعب الذي انطلق إلى منطقة جزاء النرويج ومرر إلى ديباي ليسجل بسهولة.

ق 84: تمريرة من ديباي إلى بيرجفاين الذي يسدد كرة صاروخية في أعلى الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: أرناوت دانجوما يسدد كرة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 15: محاولات هولندية غير مكتملة على مرمى النرويج.

بداية اللقاء

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مونتينجرو × تركيا

انتهت.. تركيا تخطف بطاقة الملحق

ق 60: البديل أوركان كوكوتش يسجل الهدف الثاني لتركيا ويلقب الطاولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: كريم أكتوركوجلو يسجل هدف التعادل بتسديدة على الطائر بعد عرضية من عبد القادر عمر

ق 4: فاتوس بشيراي سجل الهدف الأول في شباك تركيا بتسديدة أرضية على يسار الحارس.

بداية اللقاء