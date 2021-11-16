كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة حققوا العديد من الانتصارات بالفوز على الجابون 2-1 اليوم الثلاثاء، في ختام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش عبر تويتر: "حققنا العديد من الانتصارات اليوم. فزنا، وتصدرنا المجموعة بـ 14 نقطة ودون هزيمة".

وأضاف "شارك لاعبون جدد وحصلوا على الخبرات وكل اللاعبين متاحين للمستقبل. هذه خطوة أخرى للأمام، أشكركم يا شباب ومبروك لمصر، هيا نستعد للمباراة المقبلة".

Several victories today: another winning result, top of the group with 14 points and undefeated, new players on the pitch gaining experience and all players available for the future. One step forward. Thank you, Boys! And congratulations Egypt! Let's get ready for the next game. pic.twitter.com/NkZd4z4OPC — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 16, 2021

وحسم منتخب مصر تأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والتي ستقام في مارس المقبل.

ولكن قبل ذلك، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب في قطر نهاية الشهر الجاري.

وبعد ذلك، يخوض الفراعنة كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل في الكاميرون.

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