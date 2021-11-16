كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 21:06

كتب : FilGoal

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

يرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة حققوا العديد من الانتصارات بالفوز على الجابون 2-1 اليوم الثلاثاء، في ختام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وكتب كيروش عبر تويتر: "حققنا العديد من الانتصارات اليوم. فزنا، وتصدرنا المجموعة بـ 14 نقطة ودون هزيمة".

وأضاف "شارك لاعبون جدد وحصلوا على الخبرات وكل اللاعبين متاحين للمستقبل. هذه خطوة أخرى للأمام، أشكركم يا شباب ومبروك لمصر، هيا نستعد للمباراة المقبلة".

أخبار متعلقة
مؤتمر كيروش: منذ أسبوعين لم يصدق أحد مشاركة هؤلاء.. ومن الممكن استخدام ملعب برج العرب في الزراعة كيروش: لا يمكن أن نهدر فرصة الاستعداد جيدا للملحق.. هذه الطريقة الوحيدة لاحترام أحلام الأمة مؤتمر كيروش: كأس العالم بالنسبة لمصر في شهر مارس وليس ديسمبر

وحسم منتخب مصر تأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والتي ستقام في مارس المقبل.

ولكن قبل ذلك، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب في قطر نهاية الشهر الجاري.

وبعد ذلك، يخوض الفراعنة كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل في الكاميرون.

مصر الجابون كارلوس كيروش تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة تصفيات كأس العالم - ديباي يقود هجوم هولندا.. وهالاند يغيب عن النرويج تصفيات كأس العالم - سقوط عربي أمام إيران وكوريا الجنوبية واليابان.. والصين تعرقل أستراليا تصفيات كأس العالم – بلايلي ينقذ الموقف.. الجزائر تنجو من فخ بوركينا فاسو وتتأهل للمرحلة النهائية أحمد ياسين: اللعب للمنتخب فرصة لا تأتي كل يوم مؤتمر كيروش: منذ أسبوعين لم يصدق أحد مشاركة هؤلاء.. ومن الممكن استخدام ملعب برج العرب في الزراعة
أخر الأخبار
كيروش: حققنا العديد من الانتصارات.. هيا نستعد للمباراة المقبلة 22 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - ديباي يقود هجوم هولندا.. وهالاند يغيب عن النرويج 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مران الإسماعيلي - خطط تكتيكية استعدادا لمواجهة الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العالم - تونس (1)-(0) زامبيا.. وغينيا الاستوائية (0)-(1) موريتانيا 49 دقيقة | إفريقيا
مباشر تصفيات كأس العالم - الكاميرون (1) - (0) كوت ديفوار.. جووووول أول ساعة | إفريقيا
الزمالك يعلن موعد عودة لاعبيه الدوليين ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - سقوط عربي أمام إيران وكوريا الجنوبية واليابان.. والصين تعرقل أستراليا ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - تعادل نيجيريا يحبط مفاجآت كاب فيردي ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك