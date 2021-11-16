تصفيات كأس العالم - ديباي يقود هجوم هولندا.. وهالاند يغيب عن النرويج

يقود ممفيس ديباي هجوم منتخب هولندا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عندما يواجه نظيره النرويجي.

ويغيب إرلينج هالاند عن قائمة النرويج بسبب الإصابة.

ويحتل منتخب هولندا المركز الأول برصيد 20 نقطة ويحتاج للفوز أو التعادل من أجل حجز بطاقة التأهل.

بينما يحتاج منتخب النرويج للفوز مع تعثر تركيا أمام مونتينجرو من أجل حصد بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.

وجاء تشكيل هولندا:

حراسة المرمى: ياسبر سيلسين

الدفاع: داني بيلند – فيرجيل فان دايك – ماتيس دي ليخت – دينزل دومفريز

الوسط: دافي كلاسين – فرينكي دي يونج – جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ستيفن بيرجفاين – ممفيس ديباي – أرناوت دانجوما

فيما جاء تشكيل النرويج:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

الدفاع: ماركوس بيدرسين – ستيفان ستراندبيرج – أندرياس هاتشي-أولسن – بيرجر ميلينج

الوسط: مارتن أوديجارد – مورتن ثورسبي – ماتياس نورمان

الهجوم: أولا سولباكين – ألكسندر سورلوث – محمد اليونسي