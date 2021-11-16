الزمالك يعلن موعد عودة لاعبيه الدوليين

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي لحظة تسجيل هدف الزمالك الثالث في الأهلي - تصوير مصطفى عميرة

أعلن نادي الزمالك، أن ثنائي منتخب تونس، سيف الجزيري وحمزة المثلوثي، سيصل للقاهرة غدا الأربعاء.

ويواجه الثنائي منتخب زامبيا في مواجهة مصيرية لنسور قرطاج للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

ويصل الثنائي في الثالثة والربع عصر الأربعاء بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

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أما المغربي أشرف بنشرقي فيصل للقاهرة مساء الأربعاء، عقب مواجهة المغرب لغينيا.

ويتوجه الثلاثي إلى الإسماعيلية، فور الوصول للقاهرة، للانتظام في معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة في الدوري.

الإسماعيلي الزمالك في الدوري
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