تصفيات كأس العالم – بلايلي ينقذ الموقف.. الجزائر تنجو من فخ بوركينا فاسو وتتأهل للمرحلة النهائية

نجا المنتخب الجزائري من فخ بوركينا فاسو، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، حيث تعادلا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة 2-2.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى المرحلة الأخيرة بـ 14 نقطة، في مقابل 12 نقطة لمنتخب بوركينا فاسو الذي كافح كثيرا في المباراة.

وسجل منتخب الجزائر الهدف الأول عن طريق رياض محرز، في الدقيقة 22، بعد أن تابع عرضية يوسف بلايلي في المرمى.

ولكن في الدقيقة 38، استغل زكريا سانوجو خطأ من عيسى ماندي ليسجل بتسديدة على الطائر في شباك رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب الجزائر في الضغط، ليسجل البديل سفيان فيجولي الهدف الثاني في الدقيقة 68 بسيناريو مقارب للشوط الأول، حيث قابل عرضية بلايلي في المرمى.

وحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء في الدقيقة 82، حولها إيسوفو دايو في المرمى بنجاح.

ولم يكف التعادل فهود بوركينا فاسو، لتتأهل الجزائر إلى المرحلة الأخيرة كأحد منتخبات التصنيف الأول.