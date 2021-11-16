لجنة الانضباط السعودية ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة النقاز

رفضت لجنة الانضباط بالدوري السعودي احتجاج نادي الهلال ضد مشاركة حمدي النقاز لاعب أهلي جدة.

وتقدم الهلال السعودي بشكوى ضد أهلي جدة، الذي انتقل له النقاز، بحجة عدم انضمامه للفريق كلاعب حر.

يأتي ذلك في حين تنص قواعد الدوري السعودي على إمكانية استبدال اللاعب المصاب، بلاعب حر غير متعاقد مع أي ناد.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض لجنة الانضباط لاحتجاج الهلال المقدم ضد حمدي النقاز.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن شكوى الهلال كانت بداعي تسجيل النقاز خارج فترة التسجيل للموسم الرياضي 2021 - 2022.

وخاطبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي ونادي أهلي جدة للرد على ما ورد في احتجاج الهلال كما حددت جلسة استماع لحمدي النقاز.

وبعد ذلك استقرت لجنة الانضباط على قبول احتجاج الهلال شكلا ورفضه موضوعا مع مصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشارت تقارير سعودية إلى تفكير إدارة الهلال في تقديم استئناف ضد قرار لجنة الانضباط.

وانتقل حمدي النقاز إلى أهلي جدة بعدما فشلت صفقة انتقاله إلى الزمالك بسبب إيقاف القيد عن الأبيض لمدة فترتين.