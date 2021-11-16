أحمد ياسين: اللعب للمنتخب فرصة لا تأتي كل يوم

وصف أحمد ياسين مدافع منتخب مصر مشاركته بقميص الفريق الوطني "فرصة لا تأتي كل يوم".

وشارك ياسين مدافع البنك الأهلي الذي انضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة في الدقيقة 81 بدلا من أحمد حجازي.

وقال ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هي فرصة لا تأتي كل يوم".

وأضاف "لابد أن أضغط على نفسي في الفترة المقبلة، وجهاز كيروش يعطي اللاعبين الفرصة لتقديم أقصى ما لديهم للتواجد مع المنتخب".

وأكمل "لم أتوقع ما رأيت الأمر عندما انضممت لمعسكر لمنتخب، تعامل أفضل مما قد أجد في النادي، وكيروش تحدث معي كأنني انضممت منذ عام".

وأتم "سأواصل العمل لأظل متواجدا مع المنتخب في الفترة المقبل".

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واستضاف منتخب مصر نظيره الجابون في ملعب برج العرب في سادس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بتلك النتيجة يتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بـ14 نقطة فيما تأتي الجابون ثانيا بسبع نقاط بفارق الأهداف عن الجابون وأخيرا أنجولا رابعا بخمس نقاط.

افتتح محمد مجدي "أفشة" أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

وأدرك منتخب الجابون التعادل عن طريق جيم ألفينا في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 75 سجل يوهان أوبيانج الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة طرد لاعب الجابون دينيس بوانجا في الدقيقة 85 عقب حصوله على إنذارين.

وتقام المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال في شهر مارس المقبل.