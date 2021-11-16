أفشة: توقعت ركلة الجزاء أمام الجابون.. وأتمنى تحقيق لقب مع المنتخب

كشف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب منتخب مصر عن توقعه لركلة جزاء أمام الجابون وشدد على أهمية الفوز ضد الجابون رغم حسم التأهل.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز أمام الجابون بهدفين مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وينتظر منتخب مصر نتيجة قرعة المرحلة الختامية لمعرفة منافسه على بطاقة حسم التأهل إلى كأس العالم.

وقال أفشة عبر قناة أون تايم سبورتس "كان من المهم فوزنا أمام الجابون رغم حسم التأهل لأن ذلك مهما في رسالة للفرق الإفريقية قبل مواجهتها وعدم الخسارة أمر مهم أيضا".

وأضاف "ربما الأداء لم يكن الأفضل ولكن الأمور ستتحسن".

وتابع أفشة "أمس وأنا أصلي توقعت أن هناك ركلة جزاء ستحتسب لمصر أمام الجابون، حتى وأننا نتدرب تم ترتيب اللاعبين في الركلات الحرة فسألت ضياء السيد عن ركلات الجزاء وأبلغته أنه سيكون هناك ركلة لصالحنا، وتحدثت مع السولية إذا كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء إن جاءت لنا".

وعن استبعاده من قائمة المنتخب الشهر الماضي كشف "قلت ذلك من قبل وسأقوله دائما أنا لست شخص لا يحب المشاكل سواء كنت مع المنتخب أو مستبعد".

وشدد أفشة "لا توجد لدي أي مشكلة مع أي جهاز فني واحترم وجهة النظر الفنية، بالطبع أحزن عندما لا أشارك ولكن دون تصريحات أو كلام سيء ولكن بمزيد من الاجتهاد في التدريبات".

وعن الفترة المقبلة قال أفشة "كأس العرب مهمة وبالنسبة لي انتظرها لأن أول بطولة رسمية لي مع المنتخب كل مشاركاتي الدولية في تصفيات أو مباريات ودية".

وتابع أفشة "أتمنى تحقيق شيء مع المنتخب المصري وحلم تحقيق بطولة مع المنتخب".

واختتم تصريحاته "لقطتي مع طفل الزمالك لم تكن مقصودة ولم أكن أعلم أنه تم تصويرها، وأرى أنه أمر طبيعي وعلى الجميع فعل ذلك ولكن دون اصطناع".