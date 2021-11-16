تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون

انتهى دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بصعود 10 منتخبات في انتظار المرحلة النهائية.

ويشارك 5 منتخبات من قارة إفريقيا في كأس العالم المقرر إقامته من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من العام المقبل.

المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية والتصنيف

تأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس والكاميرون.

التصنيف الأول سيضم السنغال والمغرب والجزائر ونيجيريا وتونس.

التصنيف الثاني سيضم مصر ومالي وغانا والكونغو الديموقراطية والكاميرون.

ويواجه منتخب مصر فريقا من التصنيف الأول.

موعد القرعة

كشف FilGoal.com في وقت سابق عن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

تقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم يوم 18 ديسمبر قي قطر.

مصدر من الاتحاد الإفريقي قال لـ FilGoal.com: "فيفا استقر على يوم 18 ديسمبر موعدا لإقامة قرعة الدور النهائي لتصفيات كأس العالم عن قارة إفريقيا".

وأوضح "القرعة ستقام في الدوحة وذلك بالتزامن مع نهائي كأس العرب".

وأتم "من المتوقع أن يعلن الفيفا الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعدما يقوم بإخطار الاتحادات به".

موعد مباريات المرحلة النهائية

تقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 خلال التوقف الدولي القادم في شهر مارس.

وتلعب المباريات خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس 2022 في انتظار تحديد الموعد النهائي بشكل رسمي.