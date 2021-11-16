تصفيات كأس العالم - مجموعة مصر.. ليبيا وأنجولا يتعادلان

أنهى منتخب ليبيا مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بالتعادل مع أنجولا بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة.

تعادل رفع رصيد ليبيا عند 7 نقاط لكن فارق الأهداف في صالح الجابون، لينهي فرسان المتوسط في المركز الثالث.

بينما رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 5 نقاط في ذيل الترتيب.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وفي الدقيقة 49 استطاع سند الورفلي من تسجيل الهدف الأول لـ ليبيا من علامة الجزاء.

وقبل 9 دقائق من نهاية اللقاء سجل "زيني" هدف التعادل.

نتيجة لم تعزز من ترتيب المنتخبين في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.