انتهت تصفيات كأس العالم – الجزائر (2) - (2) بوركينا فاسو

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم.

يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ومنتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

لا بديل لمنتخب بوركينا فاسو عن الفوز في المباراة المقامة في الجزائر من أجل الصعود للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الجزائري يكفيه تفادي الخسارة من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

طالع تشكيل الفريقين من هنا

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نهاية المباراة

ق83: جووووول إيسوفو دايو يتعادل لبوركينا

ق82: ضربة جزاء لبوركينا فاسو

ق68: جووووووول سفيان فيجولي يقابل عرضية بلايلي في مرمى بوركينا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: كرة كادت تغالط مبولحي ولكن تمر بسلام على الجزائر.

ق38: جووووول التعادل البوركيني عن طريق زكريا سانوجو!

ق36: فرصة لا تضيع من رياض محرز وبغداد بونجاح داخل منطقة جزاء بوركينا فاسو

ق33: تسديدة رائعة من رياض محرز تمر بجوار القائم البوركيني

ق29: مبولحي يتألق أمام هجمة بوركينية منظمة

ق22: جوووووول أول للجزائر. رياض محرز يتابع العرضية من بلايلي ويسجل الكرة في المرمى.

ق18: تسديدة قوية من بلايلي يتصدى لها حارس بوركينا فاسو

انطلاق المباراة