سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

يواجه ستة لاعبين من منتخب مصر خطر الغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب مصر تصدر المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

المنتخب المصري سيتواجد إلى جانب منتخبات السنغال والمغرب ومالي والكونغو الديموقراطية وغانا في انتظار اكتمال عقد المتأهلين.

ويمتلك ستة لاعبين من منتخب مصر بطاقات صفراء قبل الدخول للمرحلة النهائية من التصفيات.

السداسي هم أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وطارق حامد ومحمد النني ومصطفى محمد.

يتم ترحيل البطاقات الصفراء بشكل اعتيادي لمباراتي المرحلة النهائية من التصفيات.

حال حصول أي لاعب منهم على بطاقة صفراء سيغيب عن مباراة الإياب.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن الموعد المنتظر لإجراء قرعة المرحلة الحاسمة. (طالع التفاصيل)