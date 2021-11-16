مصدر من كاف لـ في الجول: تلقينا إخطارا من فيفا بشأن شكوى جنوب إفريقيا.. وموقف أزمة الكونغو الديمقراطية

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تلقي الاتحاد لإخطار من الاتحاد الدولي (فيفا)، فيما يخص أزمة مباراة جنوب إفريقيا وغانا في تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "فيفا أخطرنا بأنه سيراجع الشكوى، وسيقوم بفتح تحقيق إذا ورد وجود مخالفات من الحكم السنغالي ماجيتي نداي خلال ضربة الجزاء".

وأوضح "تسلمنا أيضا في كاف أمس الإثنين شكوى رسمية من الاتحاد البنيني، بشأن قيام منتخب الكونغو الديمقراطية بـ 4 تغييرات في 4 فترات مختلفة، وقمنا بتحويل الشكوى لـ فيفا".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قرر اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم الطعن على نتيجة مواجهة الفريق أمام غانا في الاتحاد الإفريقي والدولي.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد تعرض للهزيمة بهدف دون مقابل من ركلة جزاء في ختام منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب غانا بتلك النتيجة إلى المرحلة الإقصائية من التصفيات بينما ودعت جنوب إفريقيا المنافسات بفارق الأهداف.

وقال تيبوجو موتلانثي المدير التنفيذي لاتحاد جنوب إفريقيا عبر الحساب الرسمي: "قررنا الطعن على نتيجة مواجهة غانا بسبب الأخطاء التحكيمية".

واختتم تصريحاته "وهناك مؤتمر صحفي يوم الأربعاء لتوضيح خطوات الاتحاد المقبلة".

واعترض لاعبو جنوب إفريقيا على ركلة الجزاء المحتسبة لصالح غانا والتي تسببت في تأهلهم للمرحلة الختامية.

وعلى الناحية الأخرى، سجل مسئولو منتخب بنين اعتراضهم بعد مباراة الكونغو الديموقراطية على إجراء منتخب الكونغو تغييراته على 4 فترات مختلفة عكس المسموح.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.

سجل ديومرسي مبوكاني مهاجم نادي الكويت الرياضي هدف الكونغو الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.