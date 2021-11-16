الاتحاد الجابوني لـ في الجول: أوباميانج غادر إلى لندن بعد التنسيق مع المدرب.. لا يعاني من إصابة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 16:00

كتب : محمد عبد العظيم

أرسنال - توتنام - أوباميانج

شدد بابلو نجوما المتحدث باسم الاتحاد الجابوني أن قائد المنتخب بيير إيمريك أوباميانج غادر المعسكر في وقت سابق بالتنسيق مع المدير الفني.

وقال بابلو نجوما المتحدث باسم الاتحاد الجابوني لـ FilGoal.com: "أوباميانج لم يرافق بعثة للقاهرة بإتفاق مع المدير الفني للمنتخب".

وأضاف " تم التنسيق مع نادي أرسنال لإراحته ولا يعاني من أي إصابة".

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وأتم "اللاعب غادر إلى لندن مباشرة من الجابون على متن طائرة خاصة".

مواجهة مصر والجابون في الجولة الاخيرة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مصر تصدرت المجموعة برصيد 11 نقطة قبل المباراة بينما تواجد المنتخب الجابوني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

مصر الجابون تصفيات كأس العالم
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