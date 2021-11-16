خطاب ألفيش العاطفي للاعبي برشلونة في غرفة خلع الملابس

ألقى داني ألفيش المنضم حديثا لبرشلونة خطابا للاعبي الفريق داخل غرفة خلع الملابس في ظهوره الأول بعد انضمامه للفريق.

داني ألفيش النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن برشلونة عودة داني ألفيش مرة أخرى للفريق بعمر الـ 38 عاما في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

وظهر ألفيش في مقطع فيديو نشره حساب برشلونة على تويتر وهو يلقي خطبة بين زملاؤه الجدد في الفريق.

وجاء كلام ألفيش كالآتي

"إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا بعد هذا الوقت الطويل، إن العودة إلى هنا شرف وسعادة سأكون قادرا على مشاركتكم فيها مرة أخرى".

"لقد جئت لأتعلم منكم العالم الجديد، ولكن أريد أن أنقل لكم شيئا واحدا من العالم القديم، وهو معرفة ما يمثله هذا النادي وهذا القميص".

"لقد لعبت خارج النادي، ولكن أنت هنا في المكان الأفضل للعيش والمكان الأفضل للقيام بأشياء رائعة".

"أصر على أنه من دواعي سروري أن أكون هنا معكم، هيا بنا نقدم الأشياء الرائعة من أجل ذلك النادي، لإن ذلك النادي قد تم بناؤه من خلال فعل الأشياء العظيمة".

وبدأ ألفيش في التدريب مع الفريق الأول لبرشلونة ولكنه لن يكون قادرا على المشاركة في المباريات حتى بداية شهر يناير.