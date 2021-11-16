بيل يغيب عن لقاء بلجيكا بسبب الإصابة

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 15:30

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز

لن يشارك جاريث بيل في مباراة منتخب بلاده ويلز في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء ضد بلجيكا بسبب الإصابة.

بيل أصيب في عضلة السمانة خلال لقاء بيلاروسيا وكان من المنتظر أن يخضع لاختبار طبي قبل المشاركة في لقاء بلجيكا.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو بأن بيل لن يشارك أمام بلجيكا بسبب هذه الإصابة.

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وأوضح التقرير أن النجم الويلزي سيعود إلى ناديه ريال مدريد للخضوع للمزيد من الفحوصات لتحديد فترة غيابه.

يوم الإثنين، قال روب بيدج مدرب ويلز في تصريحات نشرتها للصحفيين: "جاريث لم يشارك في المباراة منذ شهرين، لذا فإن الدفع به أمام بيلاروسيا كان مطلبا جماهيرا".

وأضاف "سنتركه حتى اللحظة الأخيرة لنرى ما إذا كان قادرا على اللعب لمدة دقائق أمام بلجيكا أم لا".

وواصل "لم يكن ليبدأ المباراة، كانت الخطة دائما أن يحصل على بعض الدقائق، ربما يدخل كبديل أمام بلجيكا ويكون له تأثير في نتيجة المباراة".

وتغلب منتخب بلجيكا على ضيفه إستونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022، متصدرا المجموعة الخامسة بـ19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ويلز صاحب مركز الملحق حتى الآن، والذي فاز على بيلاروسيا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة جاريث بيل الدولية رقم 100.

ويحتاج ويلز للحصول على نقطة التعادل من مباراته الأخيرة ضد بلجيكا، لتفادي ملاحقة منتخب التشيك الذي يليه بفارق 3 نقاط ويلاقي إستونيا في المباراة الأخيرة.

جاريث بيل ويلز بلجيكا
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