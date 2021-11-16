الإسماعيلي ينتظر دفعة الشركة الراعية لتسديد مقدمات عقود اللاعبين

تنتظر إدارة نادي الإسماعيلي دفعة من مبلغ الرعاية من شركة بريزينتيشن من أجل تسديد مقدمات عقود اللاعبين قبل مواجهة الزمالك.

وتتجه الشركة الراعية لتسديد مبلغ 15 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة للنادي والتي تصل إلى 42 مليون جنيه.

وكان وفد من مجلس إدارة الإسماعيلي قد تفاوض مع المسؤولين بالشركة الراعية في حضور مسؤولين من رابطة الأندية.

وعلم FilGoal.com إن إدارة النادي تسعى لتوفير المبلغ من أجل تسديد جزء يصل إلى نصف مقدمات العقود للاعبين عن الموسم الحالي.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي قد وعد اللاعبين بصرف هذه المبالغ قبل خوض مواجهة الزمالك.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة 19 نوفمبر على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب بعد الهزيمة في الثلاث مباريات الأولى، وبفارق الأهداف عن كل من فاركو وإيسرتن كومباني بدون نقاط لكل منهم.