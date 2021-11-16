تضارب في تونس حول حضور الجماهير لمباراة زامبيا

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:26

كتب : FilGoal

جماهير تونس - تونس - أنجولا

تضاربت الأنباء حول إمكانية حضور الجماهير لمباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء.

وتستضيف تونس اليوم الثلاثاء منتخب زامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر اتحاد الكرة التونسي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض طلب نظيره التونسي بحضور الجماهير لمباراة نسور قرطاج ضد زامبيا.

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وأفاد الاتحاد التونسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه خاطب وزارة الصحة للحصول على الموافقة بحضور الجماهير للمباراة.

ولكن كان من المفترض أن يكون الحد الأقصى للحصول على الموافقة هو يوم الجمعة الماضية ولكن تأخر الحصول على التصريح حتى يوم الإثنين.

وبناء عليه رفض كاف طلب تونس في نهاية المطاف بحضور الجمهور.

على عكس ذلك، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية السماح للجماهير بحضور المباراة مجانا.

ويحتاج منتخب تونس للفوز على زامبيا لضمان التأهل إذ أنه حصد 10 نقاط بالتساوي مع غينيا الاستوائية ولكن نسور قرطاج يتصدرون المجموعة الثانية بفارق الأهداف.

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