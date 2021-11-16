الكشف عن – سبب عدم رغبة براون في إجراء تبديلات سريعة بالإسماعيلي

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 - 14:18

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

قسم خوان براون المدير الفني الجديد للإسماعيلي اللاعبين في مران الفريق إلى مجموعتين في ظل كثرة عددهم استعدادا للقاء الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن براون قام بجعل مجموعة تتدرب تحت قيادته وأخرى بشكل منفرد، وتضمنت المجموعة التي تدربت تحت قيادة براون اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة الفريق خلال أول ثلاث جولات من الدوري.

جاء ذلك رغبة من مدرب الدراويش الجديد في عدم إجراء تغييرات في الفريق نظرا لضيق الوقت حتى موعد لقاء الزمالك يوم الجمعة المقبلة في رابع جولات الدوري.

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ووعد براون اللاعبين الآخرين ومن لم يشارك من قبل بعد مواجهة الزمالك.

وكان براون وافق في وقت سابق على مشاركة اللاعبين الذين سبق وتم قيدهم في قائمة الانتظار في المران مثل محمد صبحي حارس المرمى وحازم مرسي مهاجم الفريق لمنحهم فرصة الانضمام للفريق في يناير حال إثبات أنفسهم.

الإسماعيلي خوان براون
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